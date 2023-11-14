Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
Кабінет Міністрів України у вівторок, 14 листопада, ухвалив постанову про іноземні е-довірчі послуги
Про це повідомили в пресслужбі уряду.
Кабмін ухвалив постанову, яка визначає механізм визнання іноземних довірчих послуг в Україні. Зокрема, цей документ дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн Європейського Союзу в Україні. А також вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг.
Як пояснюють у Кабміні, це дасть змогу громадянам Євросоюзу підписувати в Україні електронні документи своїми електронними підписами та надавати електронні довірчі послуги в нашій державі.
Зміни, які передбачає постанова, спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема під час ведення бізнесу та посприяють повноцінному використанню українських електронних підписів за кордоном і шерингу електронних документів Євросоюзу в Україні. Ухвалення постанови також дасть змогу укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами.
Довідково. Постанову, яка затвердила "Порядок проведення експериментального проєкту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом" Кабмін ухвалив 22 листопада 2022 р. Проєкт планують реалізувати до 20 серпня 2024 року. Його метою, зокрема, є спрощення отримання певних послуг та ідентифікації особи для українців, які перебувають за кордоном. Окрім того, проєкт дає змогу підписання електронних документів із використанням електронних підписів між українськими та іноземними контрагентами. Це спрощує електронну взаємодію українських підприємців з іноземними партнерами. Координатор експериментального проєкту – Міністерство цифрової трансформації.
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