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Агент ФСБ, який коригував удари РФ для знеструмлення 5 областей України, отримав 15 років тюрми

14 лютого, 2024 середа
18:42
Кримінал коригувальник

Коригувальник Федеральної служби безпеки Росії отримав 15 років позбавлення волі: він наводив ворожі ракети на енергооб’єкти в п’яти областях України

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Агент збирав інформацію про наслідки російських ударів, зокрема намагався дізнатися дані щодо ушкоджень і технологічних спроможностей енергоструктури України. Особливу увагу він звертав на основні електропідстанції Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Такі розвідувальні дані були корисними для ворога, аби підготувати й завдати повторних ракетних ударів для повного знеструмлення п’яти областей України.

Агента окупантів затримали у Харкові в червні 2023 року під час виконання завдання росіян.

Згідно з даними слідства, коригувальником виявився посадовець місцевого підрозділу компанії Укренерго: він керував групою з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії.

"Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а наприкінці лютого 2022 року – визначила йому розвідзавдання. Отриману інформацію зрадник дистанційно передавав до ФСБ через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованому місті Щастя на Луганщині. Для комунікації використовували анонімний чат у месенджері", - розповіли в СБУ.

Суд на підставі доказів СБУ визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років позбавлення волі.

  • 16 січня Служба безпеки України затримала охоронця дитячого садка в Запорізькій області, який коригував російські ракетні атаки по будинках місцевих жителів.
Теги:
Харків
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
ракетний удар
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