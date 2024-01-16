Коригував ракетні удари РФ по Запорізькій області: охоронця дитсадка підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

За їхніми даними, за наведенням фігуранта окупанти обстріляли житлові будинки в селищі Степногірськ у грудні 2023 року. Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель було пошкоджено або повністю зруйновано.

Слідство встановило, що коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. У грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником ГРУ РФ.

У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому - хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора.

Так, за вказівками російського ГРУ чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку. Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Крім того, він коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у його власному помешканні. Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з російською спецслужбою.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.