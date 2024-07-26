Бив ногами, тягав за волосся: в Одесі п'яний іноземець напав на жінку, яка заступилася за кондукторку тролейбуса
В Одесі іноземець напідпитку побив жінку, яка втрутилась у конфлікт між ним та кондукторкою тролейбуса - чоловік тягав її за волосся та бив ногами
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Зазначається, що 38-річний іноземець, який мешкає в Одесі, під час поїздки у громадському транспорті посварився з кондукторкою, яка нібито образила його дружину.
"Конфлікт між ними помітила 30-річна одеситка, яка в той час їхала повз тролейбус на авто. Жінка припаркувала свій автомобіль і пішла на допомогу працівниці громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.
Натомість чоловік переключив свою увагу на жінку та почав бити її руками й ногами, тримаючи за волосся.
Правоохоронці доставили чоловіка до відділення поліції, де його подивилися на стан сп’яніння - вміст алкоголю в його організмі 1,22 проміле.
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