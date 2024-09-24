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Брали участь у цьогорічному наступі на Харків і знущалися з українських полонених: СБУ оголосила підозру двом фігурантам

Дар'я Куркіна
24 вересня, 2024 вiвторок
16:26
Кримінал

СБУ заочно повідомила про підозру двом фігурантам, які під час російського наступу на Харків у травні-червні 2024 року знущалися з українських військовополонених

Зміст

Про це інформує Служба безпеки.

Підозру оголосили командиру 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ Олексію Кіпріну та старшому стрільцеві 2-го взводу 3-ї стрілецької роти Олексію Кучанову.

Вони брали участь у цьогорічному наступі РФ на Харків: у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін разом із підлеглими взяли в полон чотирьох українських військових.

Зазначено, що фігуранти били полонених, збивали з ніг та імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою.

Водночас Кіпрін усі тортури фіксував на мобільний телефон, а потім викладав відео в інтернет.

"На підставі цих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили Кіпріну та Кучманову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги:
Україна
Росія
Харків
СБУ
російська армія
полонені
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
Військові новини
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