Брали участь у цьогорічному наступі на Харків і знущалися з українських полонених: СБУ оголосила підозру двом фігурантам
СБУ заочно повідомила про підозру двом фігурантам, які під час російського наступу на Харків у травні-червні 2024 року знущалися з українських військовополонених
Про це інформує Служба безпеки.
Підозру оголосили командиру 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ Олексію Кіпріну та старшому стрільцеві 2-го взводу 3-ї стрілецької роти Олексію Кучанову.
Вони брали участь у цьогорічному наступі РФ на Харків: у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін разом із підлеглими взяли в полон чотирьох українських військових.
Зазначено, що фігуранти били полонених, збивали з ніг та імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою.
Водночас Кіпрін усі тортури фіксував на мобільний телефон, а потім викладав відео в інтернет.
"На підставі цих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили Кіпріну та Кучманову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у повідомленні.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше СБУ та Нацполіція повідомили про підозру російському генералу та його підлеглим за масові репресії та вбивства цивільного населення під час окупації Херсона.
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