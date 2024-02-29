Чекала окупації та наводила ракети на місто: СБУ оголосила підозру харків'янці
Служба безпеки повідомила про підозру жительці Харкова, яка співпрацювала з росіянами - здавала координати, наводила ракети на місто, та чекала окупацію
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваною є безробітна місцева жителька Харкова. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки. Жінка пішла на співпрацю з РФ, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає посаду в окупаційній адміністрації.
Правоохоронці встановили, що у листуваннях з ворогом підозрювана закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу Росії.
Водночас жінка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали окупанти. Під час дорозвідки вона фотографувала об’єкти та позначала їх на картах Google.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, Служба безпеки затримала та повідомила про підозру посадовиці харківського університету, яка розвідувала місця дислокації української армії у прифронтових територіях.
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