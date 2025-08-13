Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці
Оновлено

ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці

Світлана Кравченко
13 серпня, 2025 середа
16:06
Кримінал Шабунін

Слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня приїхали на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру. ДБР підтвердило інформацію

Зміст

Про це заявила пресслужба Бюро.

Слідчі оголосили підозру командиру Шабуніна в пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби. Таким чином, оновлену підозру зі змістом обставин скоєння злочину вручили військовому.

"Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство", – пише ДБР.

За інформацією слідства, командир з порушенням процедур відрядив Шабуніна до держоргану, де він не виконував обов’язків служби чи функцій установи.

"Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", – йдеться в матеріалі.

Раніше в Центрі протидії корупції заявили про оновлену підозру Шабуніну.

Там зазначили, що ДБР не змінило кваліфікацію раніше оголошених злочинів і не додало нових статей, однак оновило опис обставин їх вчинення. Деталі наразі невідомі.

У ЦПК вважають, що ці дії є продовженням тиску на активіста та спробою влади "закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади". Організація також нагадала, що анонсованої підозри щодо автомобіля так і не було, й вимагає від ДБР або офіційних вибачень, або звільнення відповідальних через "професійну непридатність".

Згодом джерела у ДБР підтвердили Суспільному, що вручили Шабуніну оновлену підозру. Обставини злочину, у якому його підозрюють, не змінилися.

Справа Шабуніна: що відомо

У лютому голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.

11 липня слідчі ДБР провели у нього обшуки за місцем проходження служби в Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де проживають його дружина та двоє дітей. Згодом ДБР оголосило Шабуніну про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Водночас у Центрі вважають: декілька днів тому Шабуніна спеціально перевели подалі від Києва та Харкова, аби адвокати не змогли вчасно приїхати на місце обшуку.

"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака", – заявляє ЦПК. 

15 липня у Печерському суді міста Києва відбулося засідання суду в справі Віталія Шабуніна, де йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Сам антикорупційний активіст заявив, що кримінальне переслідування проти нього не пов’язане з порушенням наказу чи незаконним відрядженням до НАЗК.

17 липня адвокати Шабуніна подали заяву в СБУ з вимогою розслідувати розголошення даних про його місце служби, яке прокурори оголосили публічно в суді.

