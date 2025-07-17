Мене звинувачують не в незаконному наказі, а в тому, що я "нічого не робив" у НАЗК, – Шабунін

Про це він сказав журналістам 17 липня, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

За його словами, обвинувачення ґрунтується на твердженні, що він нібито не виконував службових обов’язків під час відрядження.

"Обвинувачення не підозрює мене в незаконному наказі. Вони цього не стверджують. Наказ отримав, я його виконую. Суть обвинувачення полягає в тому, що ці п'ять місяців я в НАЗК нічого не робив. Тобто це не про те, що відрядження незаконне, а те, що в мене є наказ, я його виконав. І в чому обман, махінація? У тому, що я був у відрядженні, я був там, нічого не робив, як військовослужбовець отримував за це гроші. Не бойові, а мінімальне, те, що отримали всі військовослужбовці, навіть у Львові чи в Чернівцях, - 50 тис. грн. Вони (співробітники ДБР, - ред.) звернулись до сьогоднішнього керівництва НАЗК з питанням: чи є у Шабуніна робочий стіл, робоче місце? Немає. Чи Шабунін весь час перебував у приміщенні? Не перебував. Яку посаду він обіймав? Ніяку. І на основі цього вони роблять висновок, що я нічого в НАЗК не робив", - розповів Шабунін.

Він наголосив, що отримував не бойові виплати, а стандартні 50 тис. грн, як і інші військові у тилу. У рамках відрядження, за словами Шабуніна, він працював над імплементацією закону про конфіскацію російських активів та реформою системи оборонних закупівель. Його відрядження ініціював голова НАЗК Олександр Новіков — саме він звернувся до військової частини з відповідним запитом.

Шабунін також зазначив, що НАБУ вже проводило розслідування за схожим фактажем — у його межах були допитані як сам активіст, так і Новіков, директор НАБУ Семен Кривонос та інші посадовці. Ці протоколи захист надав до суду під час розгляду клопотання про запобіжний захід, однак суддя відмовився долучити їх до матеріалів справи.

"Суддя відмовляється долучити протокол допиту до матеріалів розслідування. Знаєте чому? От тільки долучаєш це до матеріалів розгляду, справи немає. Бо ті, що попросили мене в командира офіційно, підтверджують, що я працював на НАЗК і був результат", - стверджує Шабунін.

Активіст також вважає переслідування політично вмотивованим.

"Тут є тактична ціль Офісу президента – показати на моєму прикладі, що ми можемо догнати й знищити будь-кого, будь-коли", - вважає Шабунін.

На його думку, стратегічна мета — усунути Центр протидії корупції як інституцію, яка заважає владі ухвалювати корупційні рішення.

Він також припустив, що особисто став мішенню через публічну критику Офісу президента та депутатів монобільшості.

Крім того, Шабунін повідомив про обшуки в нього вдома та на місці служби, які, за його словами, відбулися без санкції суду. Згодом ці дії були легалізовані рішенням Печерського суду.

Справа Шабуніна

У лютому голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.

11 липня слідчі ДБР провели обшуки в громадського діяча Віталія Шабуніна за місцем проходження служби в Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де проживають його дружина та двоє дітей. Згодом ДБР оголосило йому про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Водночас у Центрі вважають: декілька днів тому Шабуніна спеціально перевели подалі від Києва та Харкова, аби адвокати не змогли вчасно приїхати на місце обшуку.

"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака", – заявляє ЦПК.

15 липня у Печерському суді міста Києва відбулося засідання суду в справі керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якому ДБР раніше оголосило підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.