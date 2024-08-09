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Детективи БЕБ затримали бухгалтерку постачальника Міноборони з €4,7 млн в багажнику авто

Марія Науменко
9 серпня, 2024 п'ятниця
20:07
Кримінал Детективи БЕБ затримали бухгалтерку постачальника Міноборони з €4,7 млн в багажнику авто

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків компанією-постачальником продуктів для Міноборони

Зміст

Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки.

Під час слідчих дій, БЕБ вилучило в бухгалтера компанії понад 4,7 млн євро готівки, що перевозилися в багажнику автомобіля. Жінка не змогла пояснити походження коштів.

Розслідування показало, що компанія, ймовірно, за сприяння керівництва Міноборони, поставила на адресу Міноборони продукти харчування на суму 14,5 млрд гривень з ПДВ лише за 2022-2023 рр..

Однак, як з'ясували детективи БЕБ, компанія штучно завищувала вартість товарів та формувала безтоварні операції з підконтрольними підприємствами, які мали ознаки фіктивності.

В результаті незаконних дій компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах, завдавши значних збитків бюджету України.

За результатами проведених обшуків в приміщеннях компанії та місцях проживання фігурантів, вилучено документацію та чорнову бухгалтерію, що підтверджує причетність компанії до шахрайської схеми.

Наразі досудове розслідування триває за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

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Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
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