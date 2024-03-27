До довічного ув'язнення засудили двох російських військових, які вбили чотирьох цивільних на Чернігівщині

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року командир танкового взводу ЗС РФ та його підлеглий - командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, розстріляли два цивільні автомобілі, які не становили для них жодної загрози.

В одному з них двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому - два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці.

Крім того, військовослужбовці РФ забрали мобільні телефони загиблих.

Їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.