До довічного ув'язнення засудили двох російських військових, які вбили чотирьох цивільних на Чернігівщині
Двох російських військових визнали винними в умисному вбивстві чотирьох цивільних на Чернігівщині та засудили до довічного ув’язнення
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року командир танкового взводу ЗС РФ та його підлеглий - командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, розстріляли два цивільні автомобілі, які не становили для них жодної загрози.
В одному з них двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому - два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці.
Крім того, військовослужбовці РФ забрали мобільні телефони загиблих.
Їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.
- 31 січня у Харківській області суд виніс перший вирок про довічне ув'язнення правоохоронцю: колишнього поліцейського визнали винним у державній зраді.
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