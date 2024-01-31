На Харківщині за держзраду вперше до довічного ув'язнення засудили експоліцейського

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, на початку повномасштабного російського вторгнення з чоловіком зв'язався його брат, який є працівником ФСБ РФ у Білгородській області. Він дав завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.

Чоловік погодився та приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями, зокрема, торговельний центр у Харкові та обласне управління СБУ. Інформацію він передавав через Telegram.

"У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН. Засудженого було звільнено з Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Колишнього поліцейського визнали винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як зазначили у прокуратурі, це перший вирок у Харківській області, яким правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення.