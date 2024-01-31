Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Харківщині за держзраду вперше до довічного ув'язнення засудили експоліцейського

На Харківщині за держзраду вперше до довічного ув'язнення засудили експоліцейського

31 січня, 2024 середа
12:25
Війна з Росією До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського

У Харківській області суд виніс перший вирок про довічне ув'язнення правоохоронцю: колишнього поліцейського визнали винним у державній зраді

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

За даними прокуратури, на початку повномасштабного російського вторгнення з чоловіком зв'язався його брат, який є працівником ФСБ РФ у Білгородській області. Він дав завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.

Чоловік погодився та приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями, зокрема, торговельний центр у Харкові та обласне управління СБУ. Інформацію він передавав через Telegram. 

"У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН. Засудженого було звільнено з Національної поліції України", - йдеться у повідомленні. 

Колишнього поліцейського визнали винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України). 

Як зазначили у прокуратурі, це перший вирок у Харківській області, яким правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення.  

  • Раніше за матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ.
Теги:
Кримінал
поліція
державна зрада
Харківщина
Читайте також:
31 січня, 2024 середа
Росія вдарила "шахедами" по Харкову: постраждали 4 людини
ЗСУ, мобілізація
30 січня, 2024 вiвторок
Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці
Ігор Кондратюк
30 січня, 2024 вiвторок
Кондратюк припустив, що Козловський 3 місяці не в ЗСУ, бо не перераховує виплат експродюсеру
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.64
    Купівля 37.64
    Продаж 38.2
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 січня
13:10
дрон
У Криму окупанти набирають студентів на курси операторів дронів, а потім агітують вступати до війська РФ, - ЦНС
13:04
Ігор Кондратюк
Кондратюк назвав жарти "Кварталу 95" антиукраїнськими та пояснив, чому не дивиться шоу
13:01
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку лютого
13:00
зерно, пшениця, комбайн
Гуманітарне розмінування: у Мінекономіки розповіли, скільки сільгоспземель обстежили за січень
12:50
На війні загинув український хокеїст Денис Пашинський
На війні загинув український хокеїст Денис Пашинський
12:36
росія мобілізація
РФ більше не пропонує короткострокових контрактів для ув'язнених, - британська розвідка
12:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Може статися так, що почнуть шукати цапа-відбувайла": Селезньов про чутки навколо відставки Залужного
12:23
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
В Україну прибула заступниця держсекретаря США Нуланд
12:21
на фото: Покази фільму "Буча" у США
В Українському домі у США показали художній фільм "Буча", який розвіює міфи російської пропаганди
12:20
Всеволод Князєв
За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу, - Центр протидії корупції
12:19
відключення електроенергії
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 31 січня
12:06
OPINION
Сергій Руденко
Відкладена відставка Залужного
11:54
Alyona Alyona
Alyona Alyona відреагувала на образи від Іванова і Петрова щодо її зовнішності
11:52
навчання з протидії ДРГ
Сили оборони пройшли навчання з протидії ДРГ у Північній операційній зоні
11:48
Незаконно виплатив підлеглим 1 млн грн: начальнику штабу військової частини на Миколаївщині оголосили підозру
11:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець пояснив, що можуть знищувати керовані бомби GLSDB, які передає Пентагон
11:18
Абрамович
Парламент Британії закликав уряд швидше передати Україні заморожені гроші Абрамовича
11:17
Законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" в нинішньому вигляді може бути використаний для згортання свободи й демократії в Україні, – заява
11:08
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
"Сектор охорони здоров'я є одним із найбільш постраждалих": Україна розповіла у ВООЗ про наслідки російської агресії
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія стане васалом Китаю, коли Україна отримає гроші Абрамовича, та що сталося між Зеленським й Залужним. Акценти світових ЗМІ 31 січня
10:58
вибух у Шевченківському суді Києва
Вибух у Шевченківському суді Києва: судитимуть шістьох співробітників слідчого ізолятора
10:56
Оновлено
Покровськ
Окупанти ввечері 30 січня вдарили по багатоповерхівках Покровська: 6 поранених
10:54
Радослав Сікорський
Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
10:53
На фото: Джей Ло у кліпі, знятому українкою Таню Муіньо
Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для реміксу Дженніфер Лопес і Latto на Can't Get Enough
10:48
Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно
10:47
OPINION
Віталій Портников
FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
10:43
Завод окупантів в Криму
Партизани надали координати заводу в Криму, де окупанти ремонтують свої кораблі
10:42
Ексклюзив
Карта. Заставочна_3101
Карта бойових дій за період  24-31 січня: Авдіївка під загрозою, росіяни завдають кинджальні удари по всьому фронту
10:33
Ексклюзив
Карта Бахмут 16.01.24
Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ
10:32
кібератака
В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів
10:29
Оновлено
Атака БПЛА на Санкт-Петербург
Безпілотник ГУР вночі атакував Санкт-Петербург: дрон упав на територію нафтопереробного заводу
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:18
міна, розмінування
Російські військові підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ
10:14
Планував прорив російських ДРГ на Сумщину: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:03
Імран Хан
Експрем'єру Пакистану оголосили другий вирок за два дні: його засудили ще до 14 років ув'язнення
10:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Як би мала виглядати справедлива мобілізація
09:55
Ексклюзив
ЗСУ
Наша артилерія "охолоджує" противника, - голова Луганської ОВА
09:53
На фото: Ліза Углач з проєкту "Структура щастя"
Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування
09:50
Естонія
Генерал Сил оборони Естонії: Росія стоїть за глушінням GPS у Європі
09:45
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон відреагував на чутки про звільнення Залужного: "Внутрішні справи України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV