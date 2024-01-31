На Харківщині за держзраду вперше до довічного ув'язнення засудили експоліцейського
У Харківській області суд виніс перший вирок про довічне ув'язнення правоохоронцю: колишнього поліцейського визнали винним у державній зраді
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними прокуратури, на початку повномасштабного російського вторгнення з чоловіком зв'язався його брат, який є працівником ФСБ РФ у Білгородській області. Він дав завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.
Чоловік погодився та приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями, зокрема, торговельний центр у Харкові та обласне управління СБУ. Інформацію він передавав через Telegram.
"У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН. Засудженого було звільнено з Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.
Колишнього поліцейського визнали винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).
Як зазначили у прокуратурі, це перший вирок у Харківській області, яким правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення.
- Раніше за матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.2
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе