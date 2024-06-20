Допомагали РФ на Харківщині та Херсонщині під час окупації: двоє жінок отримали підозру в колаборантстві
Служба безпеки України затримала двох жінок, які на початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з РФ у Харківській та Херсонській областях
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, одна із ворожих поплічниць – колишня посадовиця відділення пошти в Ізюмі, яка після захоплення міста підтримала російські війська.
За це окупанти призначили її до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там вона очолила міську "філію Роспошти".
"Перебуваючи на "посаді", фігурантка організувала адресну розсилку пропагандистської преси країни-агресора на території Ізюма. Одним із таких видань була російська газета "Красная звезда", яку тисячними накладами примусово поширювали серед місцевих жителів", - повідомляють у спецслужбі.
У газеті росіяни виправдовували війну проти України та популяризували окупаційні угруповання РФ, які воюють проти Сил оборони.
Фото: t.me/SBUkr
Також у колабораційній діяльності підозрюють колишню продавчиню з правобережжя Херсонщини. Після захоплення регіону вона добровільно вступила до місцевого окупаційного "виборчкому", де її призначили "секретарем".
"Під час псевдореферендуму РФ жінка обходила двори односельців, від яких вимагала "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії. Коли відмовлялися підтримати фейковий плебісцит, колаборантка погрожувала «здати» незгодних озброєним рашистам, які супроводжували її", - встановило слідство.
Після деокупації Ізюма та правобережної Херсонщини обидві фігурантки "залягли на дно", сподіваючись уникнути правосуддя.
Однак, співробітники СБУ задокументували злочини фігуранток і затримали їх.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за чч. 5, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 20 червня стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Запоріжжя, який пішов на співпрацю з російським ворогом і готував ракетні удари по паливних базах у регіоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.41 Купівля 40.41Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе