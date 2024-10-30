Допомагав ворогу удосконалювати "шахеди": СБУ затримала вченого з Харкова
Служба безпеки України затримала вченого із Харкова, якого підозрюють у роботі на військово-промисловий комплекс РФ
Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 72-річний учений-механік дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із машинобудівних заводів РФ, який виробляє агрегати для безпілотників.
Правоохоронці зазначили, що це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу "Shahed", які окупанти маркують під назвою "Герань-2".
За матеріалами справи, фігурант пересилав інформацію російським спільникам електронною поштою та месенджер, маскуючи співпрацю під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА.
Під час обшуків у підозрюваного вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами діяльності на користь РФ.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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