Допомагав ворогу удосконалювати "шахеди": СБУ затримала вченого з Харкова

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 72-річний учений-механік дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із машинобудівних заводів РФ, який виробляє агрегати для безпілотників.

Правоохоронці зазначили, що це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу "Shahed", які окупанти маркують під назвою "Герань-2".

За матеріалами справи, фігурант пересилав інформацію російським спільникам електронною поштою та месенджер, маскуючи співпрацю під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.