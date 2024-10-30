Наводили ворожі КАБи на українських військових: СБУ затримала чотирьох підозрюваних

Про це повідомляє СБУ.

Там зазначили, що фігуранти намагалися розвідати і передати агресору координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов'янському напрямках.

За матеріалами справи, підозрюваними виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали "швидких" заробітків у Telegram-каналах. В СБУ зазначили, що усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів.

Зокрема, серед затриманих - двоє з Лимана та Слов'янська. За вказівкою ФСБ вони нібито шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи збройних сил РФ.

"Ще одним агентом ФСБ виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари рашистів по військових шпиталях, де проходили лікування поранені воїни Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці запобігли ворожим атакам завдяки своєчасному затриманню підозрюваного.

Інший фігурант, за даними СБУ, працював на воєнну розвідку окупантів - ГРУ. Для неї підозрюваний нібито встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.