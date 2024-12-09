Другий день поспіль: у Харкові невідомі знову підірвали вибухівку біля відділку поліції

Про це інформує поліція Харківщини.

Зазначається, що подія сталася близько 16:30. Невідомі підірвали вибуховий пристрій неподалік від центрального входу у відділ поліції в Холодногірському районі Харкова.

У результаті пошкоджені вікна будівлі, проте люди - не постраждали.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються люди, причетні до злочину.