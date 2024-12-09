Другий день поспіль: у Харкові невідомі знову підірвали вибухівку біля відділку поліції
У понеділок, 9 грудня, у Харкові невідомі вже вдруге підірвали вибухівку біля поліційного відділку. Правоохоронці здійснюють перевірки
Про це інформує поліція Харківщини.
Зазначається, що подія сталася близько 16:30. Невідомі підірвали вибуховий пристрій неподалік від центрального входу у відділ поліції в Холодногірському районі Харкова.
У результаті пошкоджені вікна будівлі, проте люди - не постраждали.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються люди, причетні до злочину.
- Нагадаємо, 8 грудня у Слобідському районі Харкова також пролунав вибух поряд із центральним входом до будівлі поліції. За попередніми даними, здетонував невідомий вибуховий пристрій. В обох випадках поліціянти зазначили, що розвʼязується питання про відкриття кримінального провадження.
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