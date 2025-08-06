Ексголову Державної судової адміністрації Сальнікова засудили до 3 років ув'язнення

Про це інформує САП.

Вказано, що вироком суду Сальнікова визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

"Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 575 320 грн, та до набрання вироком законної сили поклав на особу такі процесуальні обов’язки: не відлучатися без дозволу суду за межі м. Києва та Київської області; здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів.