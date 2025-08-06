Ексголову Державної судової адміністрації Сальнікова засудили до 3 років ув'язнення
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у середу, 6 серпня, визнала колишнього голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова винним у зловживанні впливом
Про це інформує САП.
Вказано, що вироком суду Сальнікова визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.
"Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 575 320 грн, та до набрання вироком законної сили поклав на особу такі процесуальні обов’язки: не відлучатися без дозволу суду за межі м. Києва та Київської області; здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів.
- 24 липня 2023 року тодішнього голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова викрили на підбурюванні суддів Верховного Суду до взяття хабаря за винесення рішення на користь комерційного підприємства. За два дні Сальнікову оголосили підозру.
- 28 липня 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід Сальнікову у вигляді тримання під вартою та застави у розмірі 805,2 тис. грн.
- 7 грудня 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади голови Державної судової адміністрації.
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