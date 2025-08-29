Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо

Про це повідомляє ДБР у telegram-каналі.

"Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Київській області. Експосадовець зловживав службовим становищем і налагодив механізм незаконного збагачення під час будівництва пожежного депо під Києвом", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець затверджував акти з недостовірними даними про виконані роботи, внаслідок чого бюджетні кошти перераховувались підряднику, зокрема й за невиконані послуги.

Читайте також: З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень

Зазначається, що у ході перевірки було виявлено, що утеплення фасаду не було виконане, а замість передбачених матеріалів використовувалися дешевші, які не відповідали технічним нормам.

У результаті таких дій державний бюджет зазнав збитків на понад 3,6 мільйона гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці ініціювали арешт його майна з метою подальшого відшкодування збитків.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.