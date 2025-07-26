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З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень

Катерина Ганжа
26 липня, 2025 субота
10:51
Суспільство Державне бюро розслідувань ДБР

У першому півріччі 2025 року ДБР розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, що пов’язані з корупційними злочинами

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

Зазначається, що до суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:

  • 1 член Кабінету Міністрів;
  • 161 правоохоронець;
  • 17 податківців;
  • 32 митники;
  • 4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 17 представників лісової охорони;
  • 197 інших осіб.

У відомстві розповіли, що сума неправомірної вигоди, яку отримали фігуранти справ, перевищує 29,8 млн грн.

"Державі завдано збитків на 1 млрд 738 млн грн, з яких вже відшкодовано майже 15 млн грн. Також суд арештував майно фігурантів на 337 млн грн для подальшої компенсації завданих збитків", - додали в ДБР.

фото: dbr.gov.ua

  • Раніше прем'єрка Юлія Свириденко назвала проблему корупції в Україні перебільшеною. На її думку, в повсякденному житті громадяни стикаються з хабарництвом досить рідко. 
Теги:
Новини
Укравтодор
корупція в Україні
ДБР
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