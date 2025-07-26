З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень
У першому півріччі 2025 року ДБР розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, що пов’язані з корупційними злочинами
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що до суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:
- 1 член Кабінету Міністрів;
- 161 правоохоронець;
- 17 податківців;
- 32 митники;
- 4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
- 17 представників лісової охорони;
- 197 інших осіб.
У відомстві розповіли, що сума неправомірної вигоди, яку отримали фігуранти справ, перевищує 29,8 млн грн.
"Державі завдано збитків на 1 млрд 738 млн грн, з яких вже відшкодовано майже 15 млн грн. Також суд арештував майно фігурантів на 337 млн грн для подальшої компенсації завданих збитків", - додали в ДБР.
фото: dbr.gov.ua
- Раніше прем'єрка Юлія Свириденко назвала проблему корупції в Україні перебільшеною. На її думку, в повсякденному житті громадяни стикаються з хабарництвом досить рідко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе