Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У матеріалі не називають імʼя засудженого, проте в той час зазначену посаду обіймав Сергій Кусюк.

Установлено, що, використовуючи службове становище, він сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників подій у центрі столиці 20 лютого 2014 року. Зокрема – організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.

"За матеріалами слідства, з місця дислокації полку вивезено – 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, трьох рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт-12". Зброю було незаконно знищено: її розрізали на частини, видалили маркувальні позначення, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра – річці Віта, іншу – закопали на її березі. Такі дії були спрямовані на приховування знаряддя злочину та унеможливлення подальшої ідентифікації зброї, з якої розстрілювали протестувальників", – пише ОГП.

Стверджується: фігурант заволодів і важливими службовими документами підрозділу, які зникли.

Суд визнав екскомандира винним у перевищенні влади та службових повноважень; незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; незаконному виготовленні та переробці зброї; видаленні її маркування; а також у заволодінні особливо важливими офіційними документами.

Фігуранта заочно засудили до 10 років за ґратами. Також суд ухвалив стягнути з нього майже 680 тис грн матеріальної шкоди у дохід держави.