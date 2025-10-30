Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
Екскомандира спецпідрозділу міліції "Беркут" заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Також йому призначили стягнення 680 тис. грн матеріальної шкоди у дохід держави
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
У матеріалі не називають імʼя засудженого, проте в той час зазначену посаду обіймав Сергій Кусюк.
Установлено, що, використовуючи службове становище, він сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників подій у центрі столиці 20 лютого 2014 року. Зокрема – організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.
"За матеріалами слідства, з місця дислокації полку вивезено – 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, трьох рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт-12". Зброю було незаконно знищено: її розрізали на частини, видалили маркувальні позначення, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра – річці Віта, іншу – закопали на її березі. Такі дії були спрямовані на приховування знаряддя злочину та унеможливлення подальшої ідентифікації зброї, з якої розстрілювали протестувальників", – пише ОГП.
Стверджується: фігурант заволодів і важливими службовими документами підрозділу, які зникли.
Суд визнав екскомандира винним у перевищенні влади та службових повноважень; незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; незаконному виготовленні та переробці зброї; видаленні її маркування; а також у заволодінні особливо важливими офіційними документами.
Фігуранта заочно засудили до 10 років за ґратами. Також суд ухвалив стягнути з нього майже 680 тис грн матеріальної шкоди у дохід держави.
- У лютому правоохоронці встановили понад 30 людей, які причетні до розстрілів на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Серед них командний склад спецпідрозділу "Беркут" і виконавці, які здійснювали стрілянину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.72 Купівля 41.72Продаж 42.19
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе