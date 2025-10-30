Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Кримінал Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами

Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами

Дар'я Куркіна
30 жовтня, 2025 четвер
22:29
Кримінал

Екскомандира спецпідрозділу міліції "Беркут" заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Також йому призначили стягнення 680 тис. грн матеріальної шкоди у дохід держави

Зміст

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У матеріалі не називають імʼя засудженого, проте в той час зазначену посаду обіймав Сергій Кусюк. 

Установлено, що, використовуючи службове становище, він сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників подій у центрі столиці 20 лютого 2014 року. Зокрема – організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.

"За матеріалами слідства, з місця дислокації полку вивезено – 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, трьох рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт-12". Зброю було незаконно знищено: її розрізали на частини, видалили маркувальні позначення, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра – річці Віта, іншу – закопали на її березі. Такі дії були спрямовані на приховування знаряддя злочину та унеможливлення подальшої ідентифікації зброї, з якої розстрілювали протестувальників", – пише ОГП.

Стверджується: фігурант заволодів і важливими службовими документами підрозділу, які зникли.

Суд визнав екскомандира винним у перевищенні влади та службових повноважень; незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; незаконному виготовленні та переробці зброї; видаленні її маркування; а також у заволодінні особливо важливими офіційними документами. 

Фігуранта заочно засудили до 10 років за ґратами. Також суд ухвалив стягнути з нього майже 680 тис грн матеріальної шкоди у дохід держави.

  • У лютому правоохоронці встановили понад 30 людей, які причетні до розстрілів на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Серед них командний склад спецпідрозділу "Беркут" і виконавці, які здійснювали стрілянину.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Справи Майдану
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Автор Дмитро Марценишин
30 жовтня, 2025 четвер
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.72
    Купівля 41.72
    Продаж 42.19
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV