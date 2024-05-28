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Ексначальника Одеського ТЦК на виході із СІЗО затримали за новою підозрою

28 травня, 2024 вiвторок
16:51
Кримінал

Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після внесення за нього застави затримали за новою підозрою - легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом

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Про це повідомляють персслужба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

ДБР отримало інформацію, що після сплати застави розміром 12 млн грн фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

  • у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);
  • в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову.

14 листопада суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. У грудні в Іспанії арештували його нерухомість.

15 квітня стало відомо, що ДБР завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Йому загрожує 10 років тюрми.

Теги:
Україна
Одеса
Одещина
ДБР
Офіс генпрокурора
ТЦК
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