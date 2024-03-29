Ексзаступнику мера Одеси Орловському винесли вирок у справі про заволодіння майном аеропорту

Про це інформує ВАКС.

Вказано, що вирок ухвалили 29 березня на підставі угоди про визнання винуватості, яку уклали прокурор САП та обвинувачений. Анатолія Орловського визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Йому призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язаних з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 роки та без конфіскації майна. На підставі статті 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Орловського зобов'язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На оскарження вироку сторона захисту має 30 днів.