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Головна Кримінал Ексзаступнику мера Одеси Орловському винесли вирок у справі про заволодіння майном аеропорту

Ексзаступнику мера Одеси Орловському винесли вирок у справі про заволодіння майном аеропорту

29 березня, 2024 п'ятниця
15:16
Кримінал ВАКС

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому виконувачу обов’язків заступника мера Одеси Анатолію Орловському за обвинуваченням у заволодінні майном аеропорту "Одеса"

Про це інформує ВАКС. 

Вказано, що вирок ухвалили 29 березня на підставі угоди про визнання винуватості, яку уклали прокурор САП та обвинувачений. Анатолія Орловського визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 

"Йому призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язаних з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 роки та без конфіскації майна. На підставі статті 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні. 

Орловського зобов'язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На оскарження вироку сторона захисту має 30 днів. 

  • 29 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка привласнила майно комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і дохід від нього - понад 2,5 млрд грн. 

Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
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