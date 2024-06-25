Генералу Росгвардії Турченюку, який причетний до захоплення правобережжя Херсонщини, оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

Вказано, що російський генерал-полковник Ігор Турченюк командує угрупованням військ "Південь" Росгвардії. За даними слідства, його підрозділи брали участь у захопленні правобережжя Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення.

Вже під час окупації регіону російський генерал командував "фільтраційними" групами окупантів, які займались переслідуванням руху опору. За наказами Турченюка російські військові також нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ.

"Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію.При цьому рашисти викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто", - йдеться у повідомленні.

Вже на передодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину Херсонщини. Зараз вони продовжують чинити воєнні злочини.

Турченюку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати", - додали в СБУ.