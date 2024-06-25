Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Генералу Росгвардії Турченюку, який причетний до захоплення правобережжя Херсонщини, оголосили підозру

Генералу Росгвардії Турченюку, який причетний до захоплення правобережжя Херсонщини, оголосили підозру

25 червня, 2024 вiвторок
18:58
Кримінал Ігор Турченюк

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Росгвардії Ігорю Турченюку: він брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області

Зміст

Про це інформує СБУ. 

Вказано, що російський генерал-полковник Ігор Турченюк командує угрупованням військ "Південь" Росгвардії. За даними слідства, його підрозділи брали участь у захопленні правобережжя Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення.

Вже під час окупації регіону російський генерал командував "фільтраційними" групами окупантів, які займались переслідуванням руху опору. За наказами Турченюка російські військові також нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ.

"Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію.При цьому рашисти викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто", - йдеться у повідомленні. 

Вже на передодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину Херсонщини. Зараз вони продовжують чинити воєнні злочини.

Турченюку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

"Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати", - додали в СБУ. 

  • Раніше суд дав 12 років тюрми військовослужбовцю 94-го полку оперативного призначення росгвардії, визнавши його винним у порушенні законів і звичаїв війни. Він під час окупації ґвалтував мешканку Херсонщини. 
Теги:
СБУ
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
24 червня, 2024 понедiлок
Вимагали 5 млн грн від сім'ї полеглого воїна ЗСУ: затримано черкаських кримінальників
F-16
22 червня, 2024 субота
З того, що я знаю, F-16 вже передаються до України, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх
Юрій Федоренко
Автор Артем Лагутенко
24 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
25 червня
20:27
Оновлено
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних: у Міноборони змінили рішення про підтримку законопроєкту
20:18
Ольга Стефанішина
Для євроінтеграції Україна виконає 11 вимог Угорщини стосовно прав нацменшин, - Стефанішина
20:16
Зеленський і Путін
"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
20:15
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
"Політика така: підняти податки, а там побачимо", - нардепка Южаніна про підвищення акцизів на пальне та тютюн
20:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
20:03
ЗСУ, мобілізація
Отримати військово-облікові документи з QR-кодом тепер можна в усіх ЦНАПах України: як це працює
20:00
OPINION
Михайло Басараб
Чому "хароші русскі" педалюють чеченську тему?
19:59
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки
19:57
Оновлено
Микола Тищенко, суд
Запобіжний захід для нардепа Тищенка: суддя вирушив у нарадчу кімнату
19:48
Росіяни облаштували військову базу в порту Маріуполя, - міська рада
19:47
ЄС Україна
Рада ЄС затвердила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом
19:42
Оновлено
Сергій Борзов
Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА
19:41
Кіріл Фесюн, молодіжна збірна України
"Шахтар" оголосив про трансфер воротаря олімпійської збірної України
19:39
"Ми будемо підтримувати економічний сектор України й педалювати реформи": єврокомісар Варгелій про вступ держави до ЄС
19:29
Ексклюзив
ЄС - Україна
Вступ до ЄС: європейські дипломати вважають, що скринінг українського законодавства відбуватиметься швидко
19:17
Волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних із Торецька, є поранений
19:02
Джастін Лонвейк, Динамо
"Дуже щасливий": нідерландський футболіст повернувся в "Динамо"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 853-го дня війни: Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова, ЄС почав перемовини про вступ з Україною
18:50
Сонячні_батареї
Українців закликали встановлювати малі сонячні станції. Це дасть енергосистемі до 1 ГВт потужності
18:38
міни, замінований пляж
Уряд дозволив сертифікованим операторам бронювати від мобілізації 100% саперів
18:33
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Брінк, Мецола, фон дер Ляєн: Україну вітають з початком переговорів про вступ до ЄС
18:30
Ексклюзив
ЄСПЛ
Порушення прав українців з боку РФ: юрист пояснив, які ще важливі для Києва рішення може ухвалити ЄСПЛ
18:29
обстріл Харківщини
РФ ударила щонайменше чотирма КАБами по селу на Харківщині: є поранені
18:15
Херсон
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона та селище в регіоні: двоє поранених
18:13
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Мудрик і Циганков ризикують пропустити вирішальний матч України на Євро-2024
18:08
OPINION
Антон Швець
Нацстратегію доходів треба переписати
18:03
відключення електроенергії
Графіки вимкнень електроенергії 26 червня застосовуватимуть протягом усієї доби
17:55
Вʼячеслав Суркіс, Динамо
Сина Суркіса візьмуть на збори з основною командою "Динамо", - інсайдер
17:55
Володимир Зеленський
"День, заради якого ми всі працювали": Зеленський прокоментував першу міжурядову конференцію України та ЄС
17:49
Олег Гладковський
ВАКС заочно судитиме колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського
17:35
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, Копа Америка
Мессі назвав найвеличнішого спортсмена усіх часів
17:35
Спільне комюніке Саміту миру
До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна
17:31
відключення електроенергії
Щоб гарантувати електропостачання взимку, Україна планує закупити обладнання за кошти міжнародних донорів
17:27
МЗС РФ
РФ заблокує 81 європейське медіа після обмеження мовлення російських ЗМІ у ЄС
17:05
Ексклюзив
Верховний Суд має прийняти рішення щодо депортації кримських татар, - Чубаров
17:04
Оновлено
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова. Зеленський відреагував
17:01
Аналітика
Збірна України, Словаччина - Україна, Євро-2024
Момент істини з Бельгією: які шанси збірної України на вихід до плей-офф Євро-2024
16:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ з початку року випустила по Україні 2277 "шахедів": у Повітряних силах розповіли, скільки з них вдалось знищити
16:52
Міжнародна космічна станція, МКС
NASA відклало дату повернення з МКС корабля Starliner з двома астронавтами через проблеми з двигуном
16:51
Кирило Федоров, пропагандист
Z-блогер Федоров визнав, що "здав на підвал" жительку Бердянська, яка спілкувалась українською
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV