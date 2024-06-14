Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відповідно до інформації СБУ, жінка шпигувала за позиціями Сил оборони на прикордонні Сумщини, а також розвідувала місця складів ЗСУ, зокрема із боєприпасами та зброєю.

Для отримання розвідувальних даних фігурантка обходила місцевість і приховано фіксувала потрібні пункти базування захисників України.

Агентку ФСБ було затримано в липні минулого року. Тоді вона мала намір передати росіянам "звіт" із потрібними для ворогами координатами, за якими РФ планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ. Під час затримання у фігурантки вилучили мобільний телефон, який жінка використовувала для зв’язку з ворожою спецслужбою.

"На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми", - резюмують у СБУ.