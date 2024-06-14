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Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ

14 червня, 2024 п'ятниця
17:37
Кримінал

Агентка ФСБ, яка розвідувала для росіян позиції штабів українських Збройних сил на прикордонні Сумської області, отримала 15 років позбавлення волі

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відповідно до інформації СБУ, жінка шпигувала за позиціями Сил оборони на прикордонні Сумщини, а також розвідувала місця складів ЗСУ, зокрема із боєприпасами та зброєю.

Для отримання розвідувальних даних фігурантка обходила місцевість і приховано фіксувала потрібні пункти базування захисників України.

Агентку ФСБ було затримано в липні минулого року. Тоді вона мала намір передати росіянам "звіт" із потрібними для ворогами координатами, за якими РФ планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ. Під час затримання у фігурантки вилучили мобільний телефон, який жінка використовувала для зв’язку з ворожою спецслужбою.

"На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми", - резюмують у СБУ.

  • 13 червня агент РФ, який мобілізувався до Збройних сил України, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті, отримав 15 років в'язниці.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
Сумщина
ФСБ
Війна з Росією
колаборанти
ракетний удар
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