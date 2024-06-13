Російський агент, який шпигував за Силами оборони, отримав 15 років в'язниці
Агент РФ, який мобілізувався до Збройних сил України, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті, отримав 15 років в'язниці
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, мешканець Дніпропетровщині у 2000-х роках здобував вищу освіту у Росії, де потрапив у поле зору розвідки РФ. Після закінчення університету він повернувся в Україну, де тривалий час перебував у "режимі очікування" ворожих завдань.
У 2023 році, фігурант мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, де збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували ГРУ.
Зазначається, що згодом чоловік приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон. Проте наприкінці лютого цього року співробітники СБУ затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.
На підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство).
У Службі безпеки додали, що суд призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
- Правоохоронці повідомили про підозру російському командувачу, який брав участь у захопленні Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.
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