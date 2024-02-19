Катували 16-річного підлітка під час окупації: трьом мешканцям Куп'янщини заочно оголосили підозри

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району 16-річний хлопець повертався до себе додому, коли до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних чоловіків, одягнених у військову форму.

Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, яка була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.

За даними слідства, підозрювані катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматися від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

Крім того, вони відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами РФ, та примушували мити автомобілі російських військових.

Такими жорстокими діями підозрювані намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

До того ж один із підозрюваних під час окупації громади став так званим заступником начальника відділу карного розшуку "управління внутрішніх справ тимчасової адміністрації Харківської області".

Ще один підозрюваний обійняв псевдопосаду виконувача обов'язків помічника дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції.

Так, усім трьом мешканцям оголосили підозри в порушенні законів та звичаїв війни, а двом із них також інкриміновано колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.