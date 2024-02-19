Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Катували 16-річного підлітка під час окупації: трьом мешканцям Куп'янщини заочно оголосили підозри

Катували 16-річного підлітка під час окупації: трьом мешканцям Куп'янщини заочно оголосили підозри

19 лютого, 2024 понедiлок
11:25
Кримінал

Правоохоронці ідентифікували трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця під час окупації Куп'янського району Харківської області. Їм заочно оголосили підозри

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району 16-річний хлопець повертався до себе додому, коли до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних чоловіків, одягнених у військову форму. 

Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, яка була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб. 

За даними слідства, підозрювані катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматися від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну. 

Крім того, вони відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами РФ, та примушували мити автомобілі російських військових. 

Такими жорстокими діями підозрювані намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

До того ж один із підозрюваних під час окупації громади став так званим заступником начальника відділу карного розшуку "управління внутрішніх справ тимчасової адміністрації Харківської області".

Ще один підозрюваний обійняв псевдопосаду виконувача обов'язків помічника дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції.

Так, усім трьом мешканцям оголосили підозри в порушенні законів та звичаїв війни, а двом із них також інкриміновано колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Напередодні Служба безпеки України встановила особи ще 5 російських військових, які катували мирних жителів під час окупації Сумської області.
Теги:
Україна
тортури
окуповані території
колаборанти
Харківщина
Офіс генпрокурора
Куп'янськ
Читайте також:
Снайпер ЗСУ
19 лютого, 2024 понедiлок
DeepState: на Запоріжжі росіяни пробили оборону під Вербовим і прорвалися в Роботине
Авдіївка
18 лютого, 2024 неділя
В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій
Володимир Путін
17 лютого, 2024 субота
Росія готується до атаки, складовою якої тепер вже є не тільки Україна, а й Польща та країни Балтії, - Безсмертний
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.92
    Купівля 37.92
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 лютого
12:19
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Президентська республіка точно не дає відповіді нашим викликам і проблемам": Рибачук про систему влади в Україні
12:07
Укрпошта випустить серію марок до 10-річчя українського спротиву
12:06
OPINION
Борислав Береза
Люди обирають собі подібних
11:58
На фото: Антоніна Паперна у російському серіалі
Донька Ольги Сумської Паперна знялась у новому російському серіалі
11:58
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два винищувачі РФ
11:57
вибори днр
Псевдовибори на ТОТ: Кремль відрядив спецзагони наглядачів на так звані виборчі дільниці
11:40
військовий квиток, мобілізація
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
11:28
Огляд
міжнародний огляд
Путін демонструє свою силу, натякаючи, що світ на порозі нової війни. Акценти світових ЗМІ 19 лютого
11:21
Оновлено
На конференції у Токіо Україна та Японія підписали 56 угод про співпрацю
11:13
імпорт електроенергії
Експорт електроенергії перевищує імпорт: ситуація в енергосистемі станом на 19 лютого
11:04
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
11:03
Готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині: СБУ затримала пособника окупантів
10:53
На фото: Антоніо Лукіч
Режисер Антоніо Лукіч переміг на ринку копродукції Берлінале
10:50
Вибух
У районі Маріуполя пролунали вибухи. Подробиці
10:31
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
В окупований Джанкой прибули вагнерівці, - "Атеш"
10:21
У РФ на акціях пам'яті Навального затримали понад 400 людей
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:17
Китай
Китай запропонував Орбану підтримку в питаннях безпеки Угорщини
10:03
OPINION
Віктор Трегубов
Наші союзники у РФ — дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність і сепаратизм
10:01
На фото: Емма Томас і Крістофер Нолан зі статуетками BAFTA
Британський аналог "Оскара" нагородив переможців: 7 премій BAFTA в "Оппенгеймера" та жодної в "Барбі"
10:00
Тризуб
19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює
09:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авдіївка виконала свою місію на відмінно з точки зору оборони, - Згурець
09:50
У Республіканській партії США діє "путінське крило", - ексконгресвумен від республіканців Ліз Чейні
09:24
Ексклюзив
Ворог може розвернутися на Горлівський напрямок, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:12
суд ООН
Верховний суд ООН відкриває тижневі слухання щодо окупації палестинських територій за участю 50 держав
09:00
PR
Фокстрот передав побутову техніку у 20 притулків для тварин
08:55
Угорщина
Уряд Угорщини відмовився приймати делегацію сенаторів США, яка прибула для зустрічі в Будапешт
08:53
Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір балотуватися на другий термін на посаду президентки Єврокомісії
08:32
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Затримка західної допомоги Україні сприяла розгортанню наступу РФ одночасно на трьох напрямках, - ISW
08:22
Інфографіка
ЗСУ, війна
За добу ЗСУ ліквідували російський літак, 11 танків та 1290 окупантів, - Генштаб
08:16
ЗСУ. ППО
Сили оборони за ніч знищили усі 4 ворожі "шахеди"
08:05
OPINION
Василь Зима
Хто на волі, попри ознаки державної зради, і хто за ґратами за захист держави
07:58
Башкири уникають прямої участі у бойових діях в Україні, - Нацспротив
07:17
Снайпер ЗСУ
DeepState: на Запоріжжі росіяни пробили оборону під Вербовим і прорвалися в Роботине
06:53
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
"Путін розуміє лише силу": обраний президент Фінляндії Стубб заявив про необхідність постійної підтримки України
06:30
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль обіцяє наземний наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадана
05:56
очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
Японія пообіцяла надавати Україні довгострокову підтримку
05:25
Не лише діти: Лубінець обговорив повернення з РФ українців із міністеркою Катару з міжнародного співробітництва
00:27
Александар Вучич
У Сербії припустили погіршення відносин з РФ після смерті Навального
00:17
Джо Байден
Країни-члени НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV