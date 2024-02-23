Катував цивільних струмом і голодом під час окупації Харківщини: працівнику ФСБ оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний - це уродженець та мешканець Московської області, який є співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ. Його на початку повномасштабного вторгнення відрядили до окупованого Вовчанська. Керівництво наказало чоловікові займатися придушенням руху опору та "профілактикою" проукраїнськи налаштованих громадян.

"За даними слідства, у квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Окупанти підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокацій російської армії. Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових", - йдеться у повідомленні.

Після цього чоловіка силоміць відвели до підвалу місцевої прокуратури: там окупанти облаштували катівню та вже утримували понад десять людей. Окупанти під кураторством працівника ФСБ проводили так звані допити потерпілих та катували їх. Останній не лише віддавав накази, я й особисто брав участь у катуванні громадян України.

"Їм привʼязали до мочок вух дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били по всьому тілу, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі. Чоловіка незаконно утримували 86 діб. Потерпілому вдалось втекти. Він переплив річку та дістався території, підконтрольній Україні", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Працівнику ФСБ РФ оголосили підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

"Ідентифікація всіх фігурантів, причетних до злочину, триває", - додали в Офісі генпрокурора.