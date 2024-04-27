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Керівників двох найбільших операторів державних лотерей в Україні підозрюють в організації нелегальних азартних ігор

27 квітня, 2024 субота
10:43
Кримінал лотерея

На сайтах двох найбільших операторів державних лотерей в Україні були доступні азартні ігри у казино. Керівникам двох підприємств повідомлено про підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані організували протиправну діяльність у сфері азартних ігор, не маючи дозвільних документів – ліцензії на такий вид діяльності.

Вони впровадили програмне забезпечення на підконтрольних вебресурсах лотерей, адаптувавши його до сучасних технологічних трендів лотереї України.

Зокрема, на сайтах онлайн-лотерей підозрювані запровадили проведення азартних ігор у казино, у тому числі ігор в кості, рулєтка, прокуручування барабанів, які зовнішньо імітують процес розіграшу в гральному автоматі тощо.

Це дозволяло користувачам брати участь в азартних іграх онлайн.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вживаються заходи щодо визначення всіх причетних осіб до вчинення злочину та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівникам двох підприємств – найбільших в Україні операторів державних лотерей повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Теги:
Суспільство
Україна
казино
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