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Киянин кинувся з сокирою на співмешканця колишньої дружини та підпалів три її автівки

3 лютого, 2024 субота
14:25
Кримінал

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали місцевого мешканця, який через ревнощі кидався з сокирою на співмешканця своєї колишньої дружини та підпалив три її автівки. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Повідомляється, що до Дарницького управління поліції звернувся місцевий, заявивши, що до будинку його співмешканки столичних Бортничах увірвався її колишній чоловік та накинувся на нього з сокирою, після чого підпалив три автівки жінки.

На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу, спецпризначенців ППОП №1, пожежників та лікарів.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зокрема, співробітники поліції вилучили сокиру з плямами речовини бурого кольору.

Фото: Національна поліція

"Ми встановили, що підозрюваний вирішив помститися колишній дружині, пройшов до її будинку та почав виганяти співмешканця й намагався вдарити його сокирою, завдавши тілесні ушкодження. Потім ревнивець облив горючою сумішшю частину будинку та три іномарки, які знаходилися у дворі оселі та підпалив. Господарчі будівлі та автомобілі врятувати не вдалося", - заявив заступник начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Віталій Толстов.

За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене шляхом підпалу).

Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами. За словами Толстова, наразі районний суд обирає фігуранту запобіжний захід.

Фото: Національна поліція

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

  • У п'ятницю, 2 лютого, стало відомо, що 32-річного чоловіка, який ломом вбив людину в парку "Кіото" в Деснянському районі столиці лише за пів року після звільнення з тюрми, засудили до 14 років в'язниці.
Теги:
поліція
новини Києва
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