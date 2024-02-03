Киянин кинувся з сокирою на співмешканця колишньої дружини та підпалів три її автівки
У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали місцевого мешканця, який через ревнощі кидався з сокирою на співмешканця своєї колишньої дружини та підпалив три її автівки. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення
Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.
Повідомляється, що до Дарницького управління поліції звернувся місцевий, заявивши, що до будинку його співмешканки столичних Бортничах увірвався її колишній чоловік та накинувся на нього з сокирою, після чого підпалив три автівки жінки.
На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу, спецпризначенців ППОП №1, пожежників та лікарів.
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зокрема, співробітники поліції вилучили сокиру з плямами речовини бурого кольору.
Фото: Національна поліція
"Ми встановили, що підозрюваний вирішив помститися колишній дружині, пройшов до її будинку та почав виганяти співмешканця й намагався вдарити його сокирою, завдавши тілесні ушкодження. Потім ревнивець облив горючою сумішшю частину будинку та три іномарки, які знаходилися у дворі оселі та підпалив. Господарчі будівлі та автомобілі врятувати не вдалося", - заявив заступник начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Віталій Толстов.
За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене шляхом підпалу).
Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами. За словами Толстова, наразі районний суд обирає фігуранту запобіжний захід.
Фото: Національна поліція
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
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