Коригували удари по військових об'єктах: затримано наречених, які працювали на РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що за завданням російської спецслужби 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію Одеси.

Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні "потрібних" об’єктів.

"З отриманих відомостей зрадник готував агентурний "звіт" для свого куратора з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ, його особу вже встановлено СБУ. У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників", - повідомляють у спецслужбі.

В СБУ зазначають, що зірвали ворожий задум і затримали фігурантів на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі.

Фото: t.me/SBUkr

Під час розслідування встановлено, що одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні цього року через анонімні чати в Telegram-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі агент перебуває під вартою, щодо його спільниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.