Коригувальника ворожих ударів по Краматорську засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Доведено, що в травні 2023 року засуджений вирішив допомагати представнику ЗС РФ у веденні бойових дій проти України через свої проросійські переконання.

Відомо, що мешканець Краматорська працював зі своїм другом, який на прохання коригувальника фіксував рух техніки та місця дислокації підрозділів ЗСУ в місті. Обвинувальний акт щодо товариша зараз перебуває на розгляді суду.

"Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ", - додають в Офісі генпрокурора.

Після затримання чоловіка йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Фігуранта засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Зазначено, що на суді краматорчанин не визнав своєї провини.