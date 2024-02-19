Коригувальника ворожих ударів по Краматорську засудили до 15 років ув'язнення
Громадянин України отримав максимальне покарання - 15 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Він коригував ракетні удари росіян по Краматорську
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Доведено, що в травні 2023 року засуджений вирішив допомагати представнику ЗС РФ у веденні бойових дій проти України через свої проросійські переконання.
Відомо, що мешканець Краматорська працював зі своїм другом, який на прохання коригувальника фіксував рух техніки та місця дислокації підрозділів ЗСУ в місті. Обвинувальний акт щодо товариша зараз перебуває на розгляді суду.
"Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ", - додають в Офісі генпрокурора.
Після затримання чоловіка йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Фігуранта засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Зазначено, що на суді краматорчанин не визнав своєї провини.
- 14 лютого коригувальник Федеральної служби безпеки Росії отримав 15 років позбавлення волі: він наводив ворожі ракети на енергооб’єкти в п’яти областях України.
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