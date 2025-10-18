Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко

Про це повідомляють The Irish Times та Daily Mail.

Що відомо про хлопця, якого вбили

Друг сім’ї розповів, що Вадим Давиденко захоплювався спортом і комп’ютерними технологіями, особливо напрямом кібербезпеки. Вадим хотів здобути освіту за кордоном, повернутися додому й "воювати на передовій у складі кібердивізіону", допомагаючи Україні у боротьбі з російською агресією.

До Ірландії він прибув лише кілька днів тому, сподіваючись на краще навчання та нові можливості. Дорогою хлопець пропустив свій рейс із Польщі, і родина наполягала, щоб він повернувся, однак Вадим твердо вирішив продовжити подорож.

В Україні на нього чекала дівчина, яка, за словами близьких, "спустошена новиною про його смерть". Вона планувала приїхати до Ірландії, аби побачити коханого.

Юнак, який лише починав нову сторінку життя, мріяв навчатися, розвиватися в ІТ і бути корисним своїй країні — саме цими прагненнями він жив до останнього дня.

Що відомо про вбивство хлопця

За даними поліції, 15 жовтня між двома підлітками виникла сварка, яка переросла у бійку. Один з них, громадянин України Вадим Давиденко, отримав численні ножові поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати хлопця — він помер на місці.

Іншого 17-річного учасника конфлікту затримали, проте його також доставили до лікарні з пораненнями. Під час спроби зупинити бійку постраждала жінка-доглядальниця, яка працює в закладі.

Вадим Давиденко перебував у Ірландії менше ніж тиждень. Також відомо, що інший поранений підліток також є іноземцем і був знайомий із загиблим. Поліція вважає, що ті, хто перебував на місці події, включаючи пораненого, можуть надати важливу допомогу в ході розслідування.

Підозрюваний у вбивстві є вихідцем із Сомалі.