На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "покупця" та обміняв викрадені з частини 26 гранат і 9 гранатометів на дрон, який пізніше перепродав іншій цивільній особі за 40 тис. грн.

Після цього він намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також інше обладнання. Загалом задокументовано збут 35 гранат і 12 гранатометів, що належали підрозділу зловмисника, а орієнтовна вартість вилученої зброї перевищує 1,7 млн грн.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.