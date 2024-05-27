На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які під час російської окупації 16 діб катували підлітка

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, улітку 2022 року, коли Куп’янщина була під окупацією росіян, в одному з населених пунктів до 16-річного підлітка, який повертався додому, під’їхала автівка. З неї вийшли три фігуранти, одягнені у військову форму.

Вони силоміць затягнули хлопця до машини й відвезли до катівні, яка тоді була у приміщенні Купʼянського райвідділу поліції.

Там колаборанти утримували підлітка 16 діб, протягом яких катували й знущалися над ним. Чоловіки надягали хлопцю на голову протигаз із перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також вони систематично били потерпілого, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

Водночас фігуранти змушували підлітка розбирати завали, які були через ворожі обстріли, та мити автівки військових РФ.

Таким чином обвинувачені хотіли отримати від 16-річного юнака дані щодо людей з проукраїнською позицією та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

Зазначено, двоє з колаборантів під час окупації громади співпрацювали з ворогом - вони обіймали посади в російській "тимчасовій цивільній адміністрації" та "поліції".

"Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Купʼянського району за фактом порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом з них також інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - інформувають в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генпрокурора