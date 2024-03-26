РФ утримує у полоні понад 10 тис. цивільних, від тортур постраждали 5,6 тис. українців, - генпрокурор

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, понад 10 тисяч точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд", - відповів він на питання щодо кількості цивільних заручників, яких утримує ворог.

За словами Костіна, нині триває робота на рівні уряду стосовно створення реєстру цивільних полонених. Так, уже відбулося перше засідання міжнародної платформи, аналогічної тій, яка займається поверненням українських дітей.

Генпрокурор зазначив, що дуже важливою стала б резолюція Генасамблеї ООН щодо цього питання, "щоб ми могли застосовувати інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора, щоб звільнити наших цивільних і повернути в Україну".

Костін додав, що, зі свого боку, прокурори разом із правоохоронними органами притягують до відповідальності тих, хто винен у депортації цивільних і незаконному їх утриманні на тимчасово окупованій території та території країни-агресора.

Говорячи про кількість постраждалих від катувань і нелюдського поводження, генеральний прокурор повідомив, що тільки в кримінальних провадженнях встановлено 5 тисяч 600 українців, постраждалих від цього виду воєнного злочину РФ.

"Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки ми не маємо достовірної інформації з окупованих територій", - наголосив він.

За словами генпрокурора, на сьогодні задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького тримання на територіях, які були під окупацією.