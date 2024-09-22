На Київщини чоловік зайшов до сільської крамниці з автоматом і почав стрілянину
У неділю, 22 вересня, на Обухівщині озброєний чоловік увірвався до магазину та зчинив стрілянину, поранивши продавчиню та власника
Про це повідомляє Національна поліція України.
"22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік", - йдеться у повідомленні.
Після скоєного чоловік втік з місця події.
На місце події негайно виїхали правоохоронці, а також медики. Пораненим надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
В ході оперативних заходів поліцейські встановили особу стрільця. Ним виявився 36-річний місцевий житель, раніше судимий. Зловмисника оперативно затримали.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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