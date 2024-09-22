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На Київщини чоловік зайшов до сільської крамниці з автоматом і почав стрілянину

Марія Науменко
22 вересня, 2024 неділя
18:36
Кримінал На Київщини чоловік зайшов до сільської крамниці з автоматом і почав стрілянину

У неділю, 22 вересня, на Обухівщині озброєний чоловік увірвався до магазину та зчинив стрілянину, поранивши продавчиню та власника

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Про це повідомляє Національна поліція України.

"22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік", - йдеться у повідомленні.

Після скоєного чоловік втік з місця події.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, а також медики. Пораненим надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

В ході оперативних заходів поліцейські встановили особу стрільця. Ним виявився 36-річний місцевий житель, раніше судимий. Зловмисника оперативно затримали.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Нацполіція, СБУ та ДБР провели по Україні масштабні спецоперації, в ході яких перекрили канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків. Повідомлено про підозру 116 особам по всій країні.
Теги:
Суспільство
Україна
Київщина
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