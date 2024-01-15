На Київщині депутати сільради привласнили землі Міноборони на 36 млн грн: поліція вручила обвинувальні акти
Нацполіція викрила злочинну схему ексголови та депутатів однієї з сільрад для незаконного привласнення землі Міноборони площею 19 га під Києвом, яка була призначена під розташування військової частини
Про це повідомляє Нацполіція України.
Реалізаторів злочину, зокрема ексголову однієї з сільрад Київської області та його спільників - депутатів місцевої сільради та інженера-землевпорядника судитимуть за незаконне привласнення землі Міноборони площею 19 га, де мала б розташовуватись військова частина.
Слідство встановило, що у 2016 - 2017 роках у рамках чергової сесії вони прийняли ряд незаконних рішень, які призвели до вилучення землі із власності Міноборони на користь 35 підконтрольних їм осіб.
Сума збитків державі перевищує 36 млн грн. Наразі правоохоронці всім фігурантам вручили обвинувальні акти.
Фото: https://t.me/UA_National_Police
Фото: https://t.me/UA_National_Police
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із Національним антикорупційним бюро оголосила підозру чинному народному депутату ВРУ у привласненні понад 320 гектарів землі, що призвело до збитків для держави більше ніж на 123 мільйони гривень.
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