На Київщині депутати сільради привласнили землі Міноборони на 36 млн грн: поліція вручила обвинувальні акти

Про це повідомляє Нацполіція України.

Реалізаторів злочину, зокрема ексголову однієї з сільрад Київської області та його спільників - депутатів місцевої сільради та інженера-землевпорядника судитимуть за незаконне привласнення землі Міноборони площею 19 га, де мала б розташовуватись військова частина.

Слідство встановило, що у 2016 - 2017 роках у рамках чергової сесії вони прийняли ряд незаконних рішень, які призвели до вилучення землі із власності Міноборони на користь 35 підконтрольних їм осіб.

Сума збитків державі перевищує 36 млн грн. Наразі правоохоронці всім фігурантам вручили обвинувальні акти.

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.