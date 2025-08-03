На Київщині нетверезий водій збив двох дівчат-підлітків: йому загрожує 8 років за ґратами

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

За попередніми даними, водій легковика Geely рухався вулицею і скоїв наїзд на двох дівчат, які йшли узбіччям у попутному напрямку. Обидві постраждалі з тілесними ушкодженнями були негайно госпіталізовані.

Після ДТП у водія провели медичне обстеження — в його крові виявили 2,42 проміле алкоголю.

Також з’ясувалося, що ще у квітні цього року суд позбавив його водійських прав на п’ять років. Крім того, чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, зокрема за керування транспортними засобами у стані спʼяніння.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.