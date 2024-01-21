На Київщині поліція розслідує жорстке поводження з тваринами
Правоохоронці Київщини розпочали кримінальне провадження щодо жорстокої поведінки із тваринами
Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, що в одному з притулків в області в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання з тварин у тому ж притулку.
Це сталося у Броварському районі Київської області. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.
- Організація із захисту тварин UAnimals звернулися до правоохоронців із заявою про знущання з тварин в одеському дельфінарії Nemo.
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