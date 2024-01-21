На Київщині поліція розслідує жорстке поводження з тваринами

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що в одному з притулків в області в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання з тварин у тому ж притулку.

Це сталося у Броварському районі Київської області. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.