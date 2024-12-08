На Київщині сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса

Про це повідомляє поліція Київської області.

Так, аварія сталася поблизу селища Бородянка Київської області за участі автомобіля та пасажирського автобуса.

"Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Opel, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом Mercedes, в якому перебувало понад 30 пасажирів", - йдеться у дописі.

Унаслідок зіткнення 33-річний водій легковика загинув на місці події. Інші учасники дорожньо-транспортної події не постраждали.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).