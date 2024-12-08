У Києві сталася смертельна ДТП: п'яний водій збив жінку й втік з місця події

Про це повідомили у столичній поліції.

Зазначається, що нетверезий 24-річний водій автомобіля Toyota їхав на великій швидкості вздовж Дніпровської набережної. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та збив жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Після цього водій зіткнувся з іншим автомобілем марки Hyundai.

Внаслідок удару потерпіла отримала травми несумісні з життям і загинула на місці. Водій та пасажирка Hyundai не постраждали.

Разом зі зловмисником у Toyota перебував 19-річний пасажир, який також був на підпитку. Після зіткнення вони втекли з місця ДТП, проте поліції вдалось їх розшукати та затримати завдяки орієнтуванню.

За даними правоохоронців, у водія виявили 1,15 проміле в крові, у його товариша – 0,66 проміле.

Слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі, а пасажиру – до трьох.