На Київщині викрили молодиків, які влаштували вечірку зі стріляниною та записали відео з гаслами кадирівців

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про шістьох жителів Київщини віком від 17 до 21 року, які влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла кадирівців.

Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.

Фото: Служба безпеки України

Автора антиукраїнського відео затримали.

Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайшли та вилучили зброю, з якої стріляли під час вечірки.

Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності триває. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Фото: Служба безпеки України