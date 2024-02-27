На Київщині викрили молодиків, які влаштували вечірку зі стріляниною та записали відео з гаслами кадирівців
Служба безпеки України та Національна поліція викрила молодиків з Київщини, які записали відео з гаслами окупаційних загонів Кадирова
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Мова йде про шістьох жителів Київщини віком від 17 до 21 року, які влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла кадирівців.
Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.
Фото: Служба безпеки України
Автора антиукраїнського відео затримали.
Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайшли та вилучили зброю, з якої стріляли під час вечірки.
Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності триває. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Фото: Служба безпеки України
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