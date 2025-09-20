На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
У селі Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області місцевий житель відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів
Про це повідомила поліція Кіровоградської області.
Інцидент стався у суботу, 20 вересня. Повідомлення про стрілянину надійшло о 16:03.
За даними поліції, нападник використав невстановлену зброю. У результаті стрілянини начальник сектору реагування патрульної поліції отримав поранення у живіт, а його колега — поранення руки.
Наразі вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.
- У Дніпрі правоохоронці затримали колишнього командира військової частини, якого підозрюють у пособництві дезертирству та перешкоджанні діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану.
