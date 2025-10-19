На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ

Про це із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах інформує Думська.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, за кермом автомобіля Skoda Octavia перебував 44-річний старший офіцер оперативно-тактичного угруповання "Одеса" полковник Дмитро Іщенко.

Близько 09:30, рухаючись вулицею Отамана Головатого, він не впорався з керуванням і збив 67-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Їй відірвало ногу, та від отриманих травм вона загинула на місці.