На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
У Біляївці на Одещині 44-річний полковник ЗСУ, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на пенсіонерку. Їй відірвало ногу, жінка загинула на місці
Про це із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах інформує Думська.
За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, за кермом автомобіля Skoda Octavia перебував 44-річний старший офіцер оперативно-тактичного угруповання "Одеса" полковник Дмитро Іщенко.
Близько 09:30, рухаючись вулицею Отамана Головатого, він не впорався з керуванням і збив 67-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
Їй відірвало ногу, та від отриманих травм вона загинула на місці.
За даними поліції, водій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння — попередньо 3,3 проміле.
Наразі полковника затримано. За фактом ДТП готують внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть людини.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
- У вересні в Києві поліцейські затримали 44-річну жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння збила військовослужбовицю та намагалася втекти з місця ДТП.
