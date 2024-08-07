На Одещині затримали 48 військовозобов’язаних: намагалися виїхати за кордон у кузові вантажівки
Національна поліція України викрила і затримала 48 військовозобов’язаних, які намагалися нелегально перетнути кордон у кузові вантажівки
Про це повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці викрили групу, яка через телеграм-канал шукала охочих нелегально виїхати на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за 150 000 гривень.
Поліція встановила місце та дату ймовірного перетину, відтак 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи із затримання порушників. Неподалік державного кордону заблокували "КАМАЗ". У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів від 21 до 48 років.
Фото: Національна поліція України
На порушників правоохоронці склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ч. 1 ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду) кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тривають подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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