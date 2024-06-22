На Сумщині депутата підозрюють в умисному вбивстві лісника
Депутата Сумської облради підозрюють в умисному вбивстві людини з мисливської зброї
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За інформацією слідства, інцидент стався ввечері пʼятниці, 21 червня, на території мисливського господарства "Північний ліс" у Конотопському районі.
"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний депутат Сумської облради перебуває в ізоляторі. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Сумській області.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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