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На Сумщині депутата підозрюють в умисному вбивстві лісника

22 червня, 2024 субота
22:29
Кримінал Сумщина

Депутата Сумської облради підозрюють в умисному вбивстві людини з мисливської зброї

Зміст

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, інцидент стався ввечері пʼятниці, 21 червня, на території мисливського господарства "Північний ліс" у Конотопському районі.

"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний депутат Сумської облради перебуває в ізоляторі. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Агентка ФСБ, яка розвідувала для росіян позиції штабів українських Збройних сил на прикордонні Сумської області, отримала 15 років позбавлення волі.
Теги:
Суспільство
Україна
Сумщина
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