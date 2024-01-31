На Сумщині затримали дезертира, який вимагав 100 тис. грн у дружини військовополоненого
На Сумщині правоохоронці затримали сержанта військової частини, який не повернувся на службу після лікування, за вимагання 100 тис. грн у дружини військовополоненого за звільнення її чоловіка з полону
Про це повідомила Національна поліція України.
"Слідчі Головного управління Національної поліції в Сумській області спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону повідомили 37-річному місцевому мешканцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Затриманий, акцентуючи на своєму статусі нібито військовослужбовця, запевнив дружину військовополоненого, що зможе вплинути на включення її чоловіка до списків задля якнайшвидшого повернення з полону.
"Підозрюваний неодноразово під різними приводами вводив в оману довірливу жінку, яка на його вимогу протягом декількох місяців перерахувала так званому "полковнику" кошти на загальну суму 70 000 гривень", - кажуть в Нацполіції.
Після цього фігурант вимагав у потерпілої доплатити ще 30 тис. грн, частина з яких мала би бути спрямована ним на "вирішення питання".
Чоловіка затримали під час передачі грошей, йому загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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