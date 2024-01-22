У Запоріжжі повідомили про підозру у справі про шахрайство. Вже відомо про 8 постраждалих військових

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

Зазначається, що за даними слідства, 33-річний запоріжанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі, розробив схему шахрайського заволодіння грошима громадян.

"З цією метою у соціальній мережі TikTok він розмістив фейкові оголошення про продаж товарів для військових серед, яких дрони, прибори нічного бачення, тепловізори, тактичний одяг тощо. Надалі, під час спілкування з потенційними покупцями, переконував їх зробити повну або часткову оплату на підконтрольні йому банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив", - повідомляють у прокуратурі.

Наразі відомо про 8 військовослужбовців, постраждалих від протиправної діяльності. Встановлюються інші потерпілі.

Під час обшуків за місцем ув’язнення підозрюваного, а також за місцями проживання власників банківських карток, які використовувались у шахрайській схемі, правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-картки, чорнові записи тощо.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Запорізька обласна прокуратура

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