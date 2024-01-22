У Запоріжжі повідомили про підозру у справі про шахрайство. Вже відомо про 8 постраждалих військових
У Запоріжжі повідомили про підозру у справі про шахрайство на продажу неіснуючих товарів для військових. Вже відомо про вісьмох постраждалих військовослужбовців
Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
Зазначається, що за даними слідства, 33-річний запоріжанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі, розробив схему шахрайського заволодіння грошима громадян.
"З цією метою у соціальній мережі TikTok він розмістив фейкові оголошення про продаж товарів для військових серед, яких дрони, прибори нічного бачення, тепловізори, тактичний одяг тощо. Надалі, під час спілкування з потенційними покупцями, переконував їх зробити повну або часткову оплату на підконтрольні йому банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив", - повідомляють у прокуратурі.
Наразі відомо про 8 військовослужбовців, постраждалих від протиправної діяльності. Встановлюються інші потерпілі.
Під час обшуків за місцем ув’язнення підозрюваного, а також за місцями проживання власників банківських карток, які використовувались у шахрайській схемі, правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-картки, чорнові записи тощо.
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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