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На Сумщині затримали ексдепутата "Партії регіонів", який шпигував для РФ

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
10:41
Кримінал

У Сумській області СБУ затримала колишнього депутата Шосткінської міськради від забороненої "Партії регіонів", який шпигував на користь РФ та наводив ворожі удари на область

Зміст

Про це повідомила Служба безпеки України.

За інформацією розслідування, фігурант приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ. Для таких дій він обʼїжджав на своєму авто місцевість та знімав фото й відео. Водночас чоловік намагався від знайомих дізнатися потрібну йому інформацію під час "побутових розмов".

Відповідно до слідства, ексдепутата дистанційно завербувала ФСБ у липні цього року. Отримані відомості підозрюваний відправляв кадровому співробітнику російської спецслужби у Брянській області, особу й персональні дані якого вже встановлені.

"В агентурних "звітах", окрім надання координат, зрадник просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК", - додають у матеріалі.

Відомо, що СБУ затримала колишнього депутата за місцем проживання у Шостці. У ході обшуків в чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмує СБУ.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 31 жовтня стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру 63-річній жительці Харкова, яка пропонувала українським військовим послуги з прибирання, аби розвідати їхні позиції.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Партія регіонів
СБУ
Сумщина
Війна з Росією
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