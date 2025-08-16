На Житомирщині під час сварки чоловік жбурнув гранату в бік дружини: вона в реанімації

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

"15 серпня до поліції надійшло повідомлення про тяжке травмування 65-річної жительки Романівської громади внаслідок вибуху боєприпасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, у приватному будинку в селі Разіне на Житомирщині чоловік під час суперечки з дружиною кинув у неї гранату, яка здетонувала в спальні.

"Унаслідок вибуху жінка отримала численні осколкові поранення. Її госпіталізовано до реанімації. Чоловік також дістав поранення ноги та був доставлений до медичного закладу для надання допомоги та проходження освідчування на стан спʼяніння", - поінформували в поліції.

Правоохоронці затримали 65-річного чоловіка та оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.