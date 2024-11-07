Насміхалася з українців, які ховалися під час обстрілу: 23-річна жителька Макіївки отримала підозру

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваною є 23-річна жителька Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала в Київ.

Так, 7 жовтня 2024 року підозрювана зняла провокативний стрім на території залізничного вокзалу в Києві. У своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, фігурантка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, "росіяни дають відпір українцям". Крім того, вона глузувала з українців, які спускаються в укриття.

Правоохоронці встановили, що жінка у своєму ТікТоку публікувала відео, в яких вихваляла окупантів, зокрема бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Після проведення незалежних експертиз, які підтвердили склад злочину у висловлюваннях фігурантки, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно). Жінці загрожує 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.